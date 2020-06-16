ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії

Французький клуб попрощається з бразильцем

35-річного капітана ПСЖ Тьягу Сілву замінити може універсал мюнхенської Баварії Девід Алаба.

Про це повідомляє Sky Sports.

ПСЖ подобається вміння австрійця якісно зіграти на кількох позиціях. Алаба може допомогти ПСЖ простіше пройти через процес перебудови, адже цього літа Париж покинуть відразу кілька захисників – окрім Сілви, це Меньє та Курзава.

До слова, Алаба і Баварія далекі від продовження контракту, що може змусити мюнхенців продати гравця в найближче трансферне вікно. Якщо цього не станеться, то влітку 2021-го оборонець піде безкоштовно. У нинішньому сезоні Девід Алаба провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

Раніше, Конте хоче переманити Алабу в Інтер.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферу Алаби.