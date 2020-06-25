 Маріуполь – Ворскла 1:1 (пен 2:3): огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України
Вчора 22:10 3243 1
Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо
Сьогодні 08:08 1659
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Сьогодні 07:34 3114
Інгулець переміг Гірник-Спорт у 20 турі Першої ліги
Вчора 17:51 1876
Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент
Вчора 17:15 1897
Каштру підшукав заміну своєму асистенту
Вчора 16:45 1850
Тайсон: Не можу стверджувати, що Тете буде новим Дугласом Костою
Вчора 16:13 2181
Український футбольний клуб Другої ліги припинить своє існування
Вчора 14:09 4285
Помер Юрій Дячук-Ставицький
Вчора 09:39 4430
Циганик: Ось де Бойко вбив Колос? Я не побачив жодного вбивства
Вчора 09:25 1308
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:54 Блог Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців 4
08:39 Футбол Маріуполь – Ворскла 1:1 (пен 2:3). Огляд матчу 705
08:24 Футбол Рома здобула вольову перемогу над Сампдорією у 27 турі Серії А 278
08:08 Футбол Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо 1659
07:34 Блог Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо 3114
07:12 Футбол Реал на класі переграв Мальорку у 31 турі Ла-Ліги 604
06:12 Футбол Гол Маліновського допоміг Аталанті здобути неймовірну перемогу у 27 турі Серії А 1236
00:12 Футбол Ліверпуль розгромив Крістал Пелес у 31 турі АПЛ 1406
24 Червня 2020
23:54 Футбол Максимов заздалегідь планував вихід 16-річного воротаря Ісенка 1772
23:44 Футбол Ексгравець Динамо: В Україні немає ніякого расизму 1337
23:31 Футбол АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції 1464
23:15 Футбол Ісенко назвав секрет успіху у серії пенальті Кубка України 2221
22:57 Футбол 16-річний голкіпер вивів Ворсклу у фінал Кубка України. Відеоогляд серії пенальті 2436
22:45 Пряма трансляція Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 27 туру Серії А. LIVE 732
22:37 Футбол Інтер втратив перемогу над Сассуоло у 27 турі Серії А 1230
22:29 Футбол Сельта перемогла Реал Сосьєдад, Осасуна обіграла Алавес. Результати 31 туру Ла-Ліги 1286
22:16 Футбол Маліновський у стартовому складі Аталанти на матч проти Лаціо 1630
22:10 Футбол Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України 3243 1
21:59 Пряма трансляція Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція. Серія пенальті. LIVE 8184
21:55 Футбол Манчестер Юнайтед розгромив Шеффілд Юнайтед, перемоги Вулвергемптона та Евертона. Результати 31 туру АПЛ 640
21:39 Футбол Аталанта близька до трансферу півзахисника Ювентуса 1627
21:22 Футбол Металіст 1925 розібрався з Металургом у 20 турі Першої ліги 1352
21:14 Футбол Панков: В Україні Мілевський - це серйозний бренд 1806 1
20:54 Футбол Оболонь Бровар не змогла переграти Аванград у 20 турі Першої ліги 1473
20:49 Футбол Завдяки Parimatch вболівальники Шахтаря зможуть подивитися матч із Зорею на стадіоні 1794

Маріуполь – Ворскла 1:1 (пен 2:3). Огляд матчу

Сьогодні 08:39 705 0
16-річний голкіпер вивів Ворсклу у фінал Кубка України
Маріуполь – Ворскла 1:1 (пен 2:3). Огляд матчу
#Маріуполь, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.

 

Кубок України
Півфінал, 24 червня

Маріуполь – Ворскла 1:1 (3:2 після серії пенальті)

Голи: 1:0 – 37 Горбунов, 1:1 – 80 Кане

Серія пенальті: 0:1 - Пуцлін, 0:1 - Кулаков (воротар), 0:1 - Шехич (вище), 1:1 - Кащук, 1:2 - Кане, 2:2 - Полегенько, 2:3 - Скляр, Ігнатенко (воротар), 2:3 - Баєнко (воротар), 2:3 - Корнієнко (воротар).

Попередження: Топалов (32), Тищенко (84), Биков (114) - Скляр (70), Ндіайє (79), Пуцлін (81), Чеснаков (87)

Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський (Биков, 75), Корнієнко, Чурко (Кулаков, 69), Ігнатенко, Мішньов (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56), Топалов (Кащук, 69), Фомін (Дудик, 112).

Ворскла: Різник (Ісенко, 120), Пердута, Чеснаков, Ндіайє (Баєнко, 80), Сапай, Скляр, Пуцлін, Ребенок (Шехіч, 76), Кулач (Кравчук, 59), Кане, Степанюк.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.

Коментарі ()