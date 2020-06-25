16-річний голкіпер вивів Ворсклу у фінал Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.

Кубок України

Півфінал, 24 червня

Маріуполь – Ворскла 1:1 (3:2 після серії пенальті)

Голи: 1:0 – 37 Горбунов, 1:1 – 80 Кане

Серія пенальті: 0:1 - Пуцлін, 0:1 - Кулаков (воротар), 0:1 - Шехич (вище), 1:1 - Кащук, 1:2 - Кане, 2:2 - Полегенько, 2:3 - Скляр, Ігнатенко (воротар), 2:3 - Баєнко (воротар), 2:3 - Корнієнко (воротар).

Попередження: Топалов (32), Тищенко (84), Биков (114) - Скляр (70), Ндіайє (79), Пуцлін (81), Чеснаков (87)

Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський (Биков, 75), Корнієнко, Чурко (Кулаков, 69), Ігнатенко, Мішньов (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56), Топалов (Кащук, 69), Фомін (Дудик, 112).

Ворскла: Різник (Ісенко, 120), Пердута, Чеснаков, Ндіайє (Баєнко, 80), Сапай, Скляр, Пуцлін, Ребенок (Шехіч, 76), Кулач (Кравчук, 59), Кане, Степанюк.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.