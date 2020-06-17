Чигринський завершить сезон в АЕКу

Дмитро Чигринський дограє сезон у Греції

Центральний захисник грецького АЕКу Дмитро Чигринський, у якого 30 червня закінчується чинну угоду, погодився залишитися в клубі до фактичного завершення чемпіонату в липні.

Про це повідомляє Sport.24.

Керівництво команди досить таким рішенням українця, оскільки партнер по захисній лінії Чигринського, боснієць Огнен Враньєш, виїхав на батьківщину і відмовився повертатися до Греції.

Боси клубу ведуть переговори з Дмитром про продовження контракту: греки пропонують нову угоду на рік з можливістю продовження роботи в клубі на іншій посаді, а сам 33-річний гравець хоче контракт за схемою 1+1.

Раніше повідомлялося, що Чигринський відмовляється підписувати новий контракт з АЕКом.