Каштру не впевнений у своєму майбутньому у Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не впевнений, що допрацює у клубі до кінця контракту.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"У мене ще рік контракту із Шахтарем, і я дуже щасливий у цьому клубі. У моїй кар’єрі було кілька цілей, які я вже здійснив тут. Одна особиста – грати в Лізі чемпіонів, тому що Ліга Європи вже була з "Порту". Виступати в такому змаганні, як Ліга чемпіонів, це фантастика! Відмінно, що ми стали чемпіонами, адже наступного сезону, сподіваюся, перебуватимемо в другому кошику під час жеребкування групового етапу.

І, власне, стати чемпіоном також було моєю метою. Шахтар уже чимало мені дав. У моєму житті завжди буде вдячність цьому клубу, і я ніколи б не повернувся до нього спиною через фінансові або якісь ще питання після того, що ми робимо один для одного. Я дуже поважаю Шахтар. Не хочу зараз сказати, що на сто відсотків виконаю два роки контракту, адже всі ми знаємо, яким є футбол. Один поганий результат, другий, а на третій ми йдемо, навіть якщо не бажаємо цього. Так я живу, такими є мої правила життя. Відповідаючи на ваше запитання, моє єдине переживання – донецький Шахтар.

Зараз нам слід підготуватися до Ліги Європи й другого поєдинку з Вольфсбургом, плюс у нас п’ять матчів чемпіонату. І потроху починаємо зазирати вже в наступний сезон – він буде дуже складним. Ми не знаємо, коли він розпочнеться, а крім того, ще є Ліга чемпіонів, яка почнеться в жовтні, і Євро 2021 року, де виступатиме збірна України", - відзначив Каштру.