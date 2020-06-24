Каштру підшукав заміну своєму асистенту

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру назвав заміну своєму асистенту Філіпе Селіккаї, який незабаром перейде у Спортінг

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Повідомлялося про інтерес Спортінга до Філіпе Селіккаї. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Так, це правдиві дані, не варто приховувати. До нього справді є інтерес із боку Спортінга. Я чудово розумію амбіції кожного зі своїх асистентів, а вони знають, що можуть їх виявляти. Я хочу дати свободу Філіпе продовжувати свій шлях як тренер.

Тут навіть нема чого обговорювати: слід відкрити наші двері, і він піде своїм шляхом. Філіпе знає, що я геть не люблю змінювати елементи в тренерському штабі. Я люблю стабільність. Однак також знаю, що кожен з нас прямує до своїх цілей у житті, й слід давати місце для цього. Із власної ініціативи я нічого б не змінював.

Хочу сказати, що Філіпе зі мною відтоді, як ми були в Шавіші. Після ми працювали у Віторії Гімарайнш, а зараз – у Шахтарі. Усі три роки він був дуже ефективним робочим елементом нашого тренерського штабу й завжди правильно виконував свої функції. А ще це людина з цінностями. Саме цього я завжди шукаю: уважаю за краще оточувати себе людьми з цінностями.

Його замінить інший професіонал, його колега. Ви запитаєте хто? Ні, зараз я не скажу, проте він приїде з Португалії. Сподіваюся, він також буде дуже успішним з нами. І сподіваюсь, що Філіпе також буде дуже успішним у клубі такого масштабу, в португальському гранді", - розповів Каштру.