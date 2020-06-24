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Каштру підшукав заміну своєму асистенту

Сьогодні 16:45 319 0
Луїш Каштру прокоментував перехід Філіпе Селіккаї у Спортінг
Каштру підшукав заміну своєму асистенту
#Каштру, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру назвав заміну своєму асистенту Філіпе Селіккаї, який незабаром перейде у Спортінг

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Повідомлялося про інтерес Спортінга до Філіпе Селіккаї. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Так, це правдиві дані, не варто приховувати. До нього справді є інтерес із боку Спортінга. Я чудово розумію амбіції кожного зі своїх асистентів, а вони знають, що можуть їх виявляти. Я хочу дати свободу Філіпе продовжувати свій шлях як тренер.

Тут навіть нема чого обговорювати: слід відкрити наші двері, і він піде своїм шляхом. Філіпе знає, що я геть не люблю змінювати елементи в тренерському штабі. Я люблю стабільність. Однак також знаю, що кожен з нас прямує до своїх цілей у житті, й слід давати місце для цього. Із власної ініціативи я нічого б не змінював.

Хочу сказати, що Філіпе зі мною відтоді, як ми були в Шавіші. Після ми працювали у Віторії Гімарайнш, а зараз – у Шахтарі. Усі три роки він був дуже ефективним робочим елементом нашого тренерського штабу й завжди правильно виконував свої функції. А ще це людина з цінностями. Саме цього я завжди шукаю: уважаю за краще оточувати себе людьми з цінностями.

Його замінить інший професіонал, його колега. Ви запитаєте хто? Ні, зараз я не скажу, проте він приїде з Португалії. Сподіваюся, він також буде дуже успішним з нами. І сподіваюсь, що Філіпе також буде дуже успішним у клубі такого масштабу, в португальському гранді", - розповів Каштру.

Селіккая вже працював в Спортінгу з 2015 по 2017 рік. Тоді він був асистентом тренера команди U-19.

Раніше повідомлялося, що Селіккая розпочне переговори зі Спортінгом після чемпіонства донецького клубу.

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