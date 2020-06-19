Тренер Шахтаря не поспішає переходити у Спортінг

Помічник Луїша Каштру не поспішає покидати Шахтар заради роботи у Португалії

Асистент головного тренера Шахтаря Філіпе Селіккая розпочне переговори зі Спортінгом після чемпіонства донецького клубу.

Про це повідомляє record.pt.

Однак поки всі думки 35-річного фахівця пов'язані з тим, щоб допомогти Шахтарю в найближчому турі оформити титул чемпіона України, і допомогти штабу Луїша Каштру виконати головне завдання на сезон.

Очікується, що якщо "гірники" виграють "золото" національного чемпіонату найближчим часом, то переговори Селіккаї та Спортінга будуть продовжені наступного тижня і, ймовірно, знайдуть якісь реальні контури.

Раніше повідомлялося, що асистент Каштру може очолити дублюючий склад лісабонського Спортінга.