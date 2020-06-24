Тайсон охарактеризував 20-річного бразильського гравця Шахтаря Тете.

Про це розповів сам футболіст.

"Тете - це молодий хлопець, якого Шахтар купив у Греміо. У нього там якраз були проблеми, чи не так? Йому було 18, або 19 років, тому не можна говорити, готовий він грати, чи ні. У нього є все, щоб зробити велике майбутнє тут, в Шахтарі. У Тете є чудові якості, він хлопець, який ще багато чому навчиться в житті, але я не можу стверджувати, що він буде новим Дугласом Костою, тому що Дуглас Коста був зовсім іншим. Я грав з ним і бачив, як Дуглас робив речі, в які я не міг повірити, але він це робив. Тому я не можу сказати, чи буде Тете новим Дугласом Костою, чи ні...

У нього гарне майбутнє, і я сподіваюся, що він зможе повторити успіхи бразильців, які були тут. Всі бразильці, які пройшли через Шахтар, залишили після себе слід. Сподіваюся, що він також щось залишить в Шахтарі", - розповів Тайсон.