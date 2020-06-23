Визначено найкращого гравця 27 туру УПЛ

Тете став найкращим гравцем туру

Джерело - УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 27-го туру Favbet Ліги.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Хто увійшов до складу експертної ради? Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Шахтаря Тете, який забив "золотий" м’яч сезону. Він випередив динамівця Георгія Бущана, полтавців Руслана Степанюка та Дмитра Різника, а також маріупольця Руслана Фоміна!

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.