В УАФ оцінили роботу Бойка у матчі Динамо – Колос

Сергій Бойко у матчі допустив дві помилки

Комітет арбітрів УАФ оцінив роботу судді Сергія Бойка в скандальному матчі 27-го туру УПЛ Динамо – Колос, в якому було призначено чотири пенальті.

Про це повдіомляє пресслужба УАФ..

УАФ в роботі Бойка і арбітра VAR Євгена Арановського помилок не виявила: всі чотири пенальті були призначені правомірно.

При цьому в звіті УАФ відзначаються дві помилки Бойко. Перша - помилково призначений пенальті у ворота Колоса на 76-й хвилині за фол проти Беньяміна Вербича.

Друга - Бойко не помітив фол на Карлосі Де Пені в штрафному майданчику Колоса. Обидві помилки були виправлені завдяки VAR.

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.