Джерело - ukrinform.ua.
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру має бажання попрацювати з національною збірною Португалії.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"У збірній Португалії працює Фернанду Сантуш, він добре справляється. Є й інші відмінні тренери, які зможуть змінити його на посаді.
Не приховую, що також хотів би очолити збірну. У моєму житті багато цілей, які не були досягнуті раніше, ця може стати однією з таких", - сказав Каштру.
Раніше повідомлялося, що тренер Шахтаря перейде у Спортінг.