Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру має бажання попрацювати з національною збірною Португалії.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"У збірній Португалії працює Фернанду Сантуш, він добре справляється. Є й інші відмінні тренери, які зможуть змінити його на посаді.

Не приховую, що також хотів би очолити збірну. У моєму житті багато цілей, які не були досягнуті раніше, ця може стати однією з таких", - сказав Каштру.