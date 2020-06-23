Тренер Шахтаря перейде у Спортінг

Луїш Каштру прокоментував перехід свого асистента у португальський клуб

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підтвердив інформацію про те, що один з його асистентів Філіпе Селіккая веде переговори про перехід на посаду наставника дубля лісабонського Спортінга.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Немає сенсу це заперечувати. Думаю, що він вже майже в Спортінгу. Мені залишається лише побажати йому великих успіхів на цьому шляху", - сказав Каштру.

Селіккая вже працював в Спортінгу з 2015 по 2017 рік. Тоді він був асистентом тренера команди U-19.

Раніше повідомлялося, що Селіккая розпочне переговори зі Спортінгом після чемпіонства донецького клубу.