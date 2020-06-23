Ексгравець Дніпра може перейти у Зеніт

Жуліано може повернутися у свій колишній клуб

Джерело - Чемпіон.

Бразильський півзахисник Жуліано хоче розірвати контракт із клубом Ан Наср.

Про це повідомив французький журналіст Ману.

У послугах гравця зацікавлені дві його колишні команди – російський Зеніт та турецький Фенербахче.

Відзначимо, що Жуліано із 2011 по 2014 рік виступав у Дніпрі, за якихй зіграв 86 матчів та забив 11 голів.

Giuliano a demandé à casser son contrat avec Al Nassr ! Retards de salaires. Il est courtisé par 2 de ses anciens clubs ( Fenerbahce et Zénith) pic.twitter.com/UzxsyuQmFT — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 23, 2020

Нагадаємо, Наполі хоче підписати нападника Зеніта.