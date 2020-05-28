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Наполі хоче підписати нападника Зеніта

Сьогодні 22:31 371 0
Сердар Азмун влітку може змінити клуб
Наполі хоче підписати нападника Зеніта
#Зеніт, #Наполі

Джерело - xsport.ua.

Наполі продовжує переговори щодо трансферу нападника Зеніта Сердар Азмуна.

Про це повідомляє gazzetta.it.

Наполі пропонує 25 млн євро за гравця, в той час як Зеніт хоче виручити більше 30 млн. Італійці упевнені, що сторони зможуть прийти до згоди.

Сам Сердар Азмун готовий перебратися в Італію, зробивши наступний крок у кар'єрі.

У нинішньому сезоні Сердар Азмун відіграв за Зеніт 21 матч, забивши 10 м'ячів і зробивши шість гольових передач.

Нагадаємо, Тоттенгем готовий купити лідера Наполі.     

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