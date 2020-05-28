Наполі хоче підписати нападника Зеніта

Сердар Азмун влітку може змінити клуб

Наполі продовжує переговори щодо трансферу нападника Зеніта Сердар Азмуна.

Про це повідомляє gazzetta.it.

Наполі пропонує 25 млн євро за гравця, в той час як Зеніт хоче виручити більше 30 млн. Італійці упевнені, що сторони зможуть прийти до згоди.

Сам Сердар Азмун готовий перебратися в Італію, зробивши наступний крок у кар'єрі.

У нинішньому сезоні Сердар Азмун відіграв за Зеніт 21 матч, забивши 10 м'ячів і зробивши шість гольових передач.

Нагадаємо, Тоттенгем готовий купити лідера Наполі.