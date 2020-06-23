Єгіше Мелікян прокоментував своє майбутнє

Джерело - Футбол NEWS.

Колишній наставник Львова Єгіше Мелікян невдовзі очолити новий клуб, який буде виступати у Лізі Європи.

Про це розповів сам вірменський спеціаліст.

"Через 2-3 дні вже приймаю команду. У мене є пропозиції, я сказав про це ще місяць тому. У мене було три пропозиції – я вже вибрав, куди йти.

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Через 2-3 дні починаю офіційно працювати. У неділю вже перший матч. Умови у новому клубі у мене кращі. Туди, куди я їду – там Ліга Європи. Упевнений, що ми будемо брати участь. Це під силу команді, я це бачу. Аналізував команду вже 15 днів. Це буде у Вірменії", – сказав Мелікян.

Нагадаємо, Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів.

Також повідомлялося, що клуб очолить грузинський спеціаліст.