Джерело - footballua.tv.
Нападник Десни Олександр Філіппов назвав свої цілі у збірній України.
Про це розповів сам форвард.
"Хочеться пограти в Лізі чемпіонів. Розумію, що це буде важко, але як би там не було... Хотілося б і дебютувати за збірну України. Навіть не для того, щоб вийти раз на 10 хвилин з якоюсь командою і сказати "Фух, я дебютував". Ні, хочу бути потрібним своїй країні, показувати той рівень футболу і рости. Тоді я буду задоволений", - сказав Філіппов.
Наразі Філіппов є другим бомбардиром в Прем'єр-лізі. У поточному сезоні він забив 15 голів, що на чотири менше, ніж у форварда Шахтаря Жуніора Мораеса.
Нагадаємо, Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ.