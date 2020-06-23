Нападник Десни Олександр Філіппов назвав свої цілі у збірній України.

Про це розповів сам форвард.

"Хочеться пограти в Лізі чемпіонів. Розумію, що це буде важко, але як би там не було... Хотілося б і дебютувати за збірну України. Навіть не для того, щоб вийти раз на 10 хвилин з якоюсь командою і сказати "Фух, я дебютував". Ні, хочу бути потрібним своїй країні, показувати той рівень футболу і рости. Тоді я буду задоволений", - сказав Філіппов.