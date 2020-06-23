Два гравці Зорі переписали контракти з клубом

Луганська Зоря перепідписала контракти з двома гравцями своєї команди Максимом Луньовим і Владиславом Кабаєвим.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Євген Геллер пішов на деякі кроки, щоб вплинути на ситуацію із зниженням клаусули у випадку продажу провідних гравців команди. перепідписали контракти з Максимом Луньовим і Владиславом Кабаєвим.

Це гравці Вадима Шаблія. Їхні контракти були знову переписані, у них знову нормальні суми відступних.

Це говорить або про те, що або Геллер реагує на ситуацію, або в нього із Шаблієм відбулася розмова на цю тему", - зазначив Співаковський.