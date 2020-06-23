Український захисник перейшов до Ротора Хацкевича

Кожем'якін продовжить грати у Росії

Український захисник Олег Кожем'якін став гравцем російського Ротора.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У новій команді він гратиме під номером 4. Про деталі і терміни контракту не уточнюється.

Останнім клубом 25-річного українця був Шинник, за який він грав з 2018-го року. в минулому сезоні на його рахунку 26 матчів і один забитий м'яч.

Ротор з нового сезону гратиме в Прем'єр-лізі Росії. Команда отримала атестат на участь в РПЛ. Команду тренує Олександр Хацкевич.

Раніше, у Роторі прокоментували чутки про звільнення Хацкевича.