У Роторі прокоментували чутки про звільнення Хацкевича

Чутки про можливе звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера команди Ротора є неправдивими.

Про це заявив генеральний директор клубу Андрій Рекечинський.

"Яка ймовірність, що Хацкевич найближчим часом покине Ротор? Ні, такої ймовірності немає. Питання з відставкою Хацкевича не розглядається.

З'явилися припущення, що Ротор може розлучитися з Хацкевичем, так як раніше він кілька років тренував київське Динамо... Ми спортом займаємося, а не політикою. І такі варіанти не розглядаємо. Олександр Миколайович працює в футбольному клубі Ротор. Не знаю, звідки з'являються чутки... Не знаю навіть, що тут можна коментувати. Ми готуємося до сезону. Хацкевич в клубі", - сказав Рекечинський.