Джерело - sport.ua.
Захисник французького ПСЖ Томас Меньє продовжить кар'єру в дортмундської Боруссії.
Про це повідомляє Sport Bild.
28-річний футболіст поставив свій підпис під чотирирічним контрактом з командою.
Парижани намагалися зберегти в складі гравця, але Меньє відмовився продовжувати завершується контракт. Він переїде в Дортмунд на правах вільного агента.
У чемпіонаті Франції, який достроково завершився, захисник провів 16 матчів, заробивши в них три попередження.
Раніше, ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії.