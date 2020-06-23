28-річний футболіст поставив підпис під угодою на 4 роки

Захисник французького ПСЖ Томас Меньє продовжить кар'єру в дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє Sport Bild.

28-річний футболіст поставив свій підпис під чотирирічним контрактом з командою.

Парижани намагалися зберегти в складі гравця, але Меньє відмовився продовжувати завершується контракт. Він переїде в Дортмунд на правах вільного агента.

У чемпіонаті Франції, який достроково завершився, захисник провів 16 матчів, заробивши в них три попередження.

Раніше, ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії.