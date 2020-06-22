 Динамо – Колос 2:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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#Динамо, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі 27 туру УПЛ обіграло Колос. 

Чемпіонат України – УПЛ
27 тур, 22 червня

Динамо – Колос 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Циганков (пенальті), 1:1 – 69 Вільх'яльмссон (пенальті), 2:1 – 87 Де Пена (пенальті)

Попередження: Цітаішвілі (20), Попов (52) – Мілько (39), Петров (49), Ємець (60), Єфремов (87)

Вилучення: Петров (63), друга жовта картка

Динамо: Бущан, Попов, Вербич, Шепелєв (Кадірі, 76), Цітаішвілі (Циганков, 46), Миколенко, Андрієвський (Дуелунд, 58), Буяльський (Шапаренко, 90), Шабанов, Русин (Де Пена, 58), Кедзьора.

Запасні: Бойко, Фран Соль, Караваєв, Каргбо

Колос: Волинець, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Морозко (Парамонов, 81), Богданов, Мілько, Костишин (Вільх'яльмссон, 62), Ільїн (Антюх, 81), Лисенко (Кожушко, 73)

Запасні: Кучеренко, Максименко, Зозуля, Задоя

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ.

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