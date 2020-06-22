Степаненко: Каштру дає більше свободи футболістам

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко назвав методи роботи головного тренера команди Луїша Каштру.

Про це розповів сам футболіст.

"Містер Каштру дає більше свободи футболістам. Певно, що кожен повинен знати, що йому робити на полі, проте немає такого, що ти мусиш виконувати лише якісь строго визначені функції. Надто в атаці він схвалює свободу, креативність.

І це дає плоди: гравець знає, що він може зміститися, наприклад, із флангу до середини поля або навпаки. При цьому кожному відомо, що йому слід робити, і всі відпрацьовують як у нападі, так і в обороні.

Також ми бачимо, що є гарний резерв: хлопці, які виходять на заміну, не бояться брати на себе ініціативу й забезпечують багато користі. Це чудово, коли завжди є ким замінити футболістів основи і це не позначається на діях команди", - розповів Степаненко.