Волинь підписала трьох новачків

Волинь підсилилася перед відновлення чемпіонату

Волинь перед відновленням Першої ліги підсилилась трьома футболістами.

Про це повідомляє пресслужба луцького клубу.

Новими гравцями стали - голкіпера Сергій Літовченко та півзахисники Денис Норенков і Валерій Сад.

Литовченко вже виступав за Волинь з 2011 по 2014 рік. Останнім клубом 32-річного голкіпера був Динамо Тбілісі. Також воротар виступав за харківський Арсенал, Фенікс-Іллічівець, Нафтовик, Геліос, Олімпік, Чорноморець, грузинський Зугдіді і азербайджанський Кяпаз.

Норенков в нинішньому сезоні виступав за Чорноморець. 23-річний хавбек провів 15 матчів, в яких забив два голи. У травні він покинув одеський клуб. Також Денис пограв за Перлину і Геліос.

21-річний Сад в першій частині сезону-2019/20 виступав за Верес. На рахунку півзахисника 17 матчів у Другій лізі. Раніше він грав за Скалу і в Словаччині.

Нагадаємо, у Волині розкритикували медичний протокол Першої ліги.