У Волині розкритикували медичний протокол Першої ліги

Волинь утрималась під час голосування щодо відновлення чемпіонату Першої ліги, оскільки немає чіткого роз’яснення щодо медичного протоколу.

Про це розповів спортивний директор луцького клубу Валентин Кошельник.

"Чому ви утрималися? Я скажу тобі просто: тому що немає чіткої відповіді щодо медичного протоколу. Хто дав по ньому відповідь? Хто його скасував? Яка команда першої ліги може виконати протокол? Назви мені.

Вказано: 10 квадратних метрів на одну людину. Де у Інгульця? У інших клубів? У Волині великі роздягальні.

Ну хто їх буде виконувати? Ніхто. Далі - захворіло 4-5 чоловік, команду знімають з чемпіонату на карантин на 14 днів. А чемпіонат буде понад місяць. Після третього туру знімають карантин. Коли команда вилікувалася, вже і чемпіонат завершився. Хто буде догравати?

Ну скасуйте тоді цей протокол. Або пом'якшити його. Скажіть, що будемо грати навіть дітьми, - сказав Кошельник.