У Барселоні розкритикували суддівство у матчі Реала

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн залишився незадоволеним роботою суддів у поєдинку 30-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Реал Мадрид.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Є речі, які ми не можемо контролювати. І це не залежить від нас. Нам просто потрібно вигравати. Щодо вчорашнього матчу – цілий світ бачив, що трапилось, кожен розсудить це по-своєму.

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VAR – це інструмент, який ми маємо, і який може зробити нас кращими. Але ми повинні використовувати його, і мати чіткіше бачення реальності. Цілком зрозуміло, коли запитують, чому одні дії переглядаються, а інші – ні. Це може призвести до думки про те, що він не використовується належним чином", – розповів Сетьєн.