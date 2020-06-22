Леоненко: Суркіс не довіряє Михайличенку

Київське Динамо вже починає звикати до другого місця в УПЛ.

Про це заявив колишній нападник Динамо і збірної України Віктор Леоненко.

"Динамо вже починає звикати до другого місця. Але його ще треба зайняти. З приводу чемпіонства, Палкін сказав про відрив у 16 ​​очок. А уявіть, що за п'ять турів ця відстань збережеться. Шахтар вже може розслабитися.

Суркіс не впевнений, що Михайличенко зможе розкрити молодь? Так, взагалі-то, не може бути. Він показує, що не довіряє Олексію Михайличенку. Я вважаю, що Ігор Михайлович тут не правий. Що зараз тренеру думати? І так потрібно друге місце посісти, Кубок виграти. Якщо він щиро це говорить, тоді питання: а навіщо було змінювати Хацкевича?

Друге місце Олексію треба ще посісти. Зрозуміло, що президент хоче посісти перше місце. Але коли ти починаєш думати, що відрив у Шахтаря"16 очок, то здається, ніби Динамо було відсутнє, а донеччани грали. Не варто забувати і про Зорю.

Ви говорите: талановита молодь. Але вона не талановита, якщо ви займаєте 2-3 місце. Талановита молодь у Шахтаря, який виграв чемпіонат", - сказав Леоненко.