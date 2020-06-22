Рябоконь: Це один з наших найгірших матчів

У матчі із Зорею у складі Десни лише 2-3 людини зіграли на своєму рівні.

Про це заявив головний тренер чернігівської команди Олександр Рябоконь.

"Якось відразу у нас не пішло, пропустили. Зоря після цього нарощувала свою перевагу. Слабенько виглядали, відверто кажучи. Один з наших найгірших матчів. Суперник виявився нам не по зубах.

Згоден, що лише 2-3 людини зіграли сьогодні на своєму рівні. Ми хочемо потрапити в єврокубки. Є три команди, які на сьогодні сильніші за нас. Але ми будемо боротися", - сказав Рябоконь.