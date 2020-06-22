Луганська Зоря на матч з Десною налаштовувалися тільки на перемогу, але важко грати, коли граєш проти всіх.

Про це заявив гравець команди Владлен Юрченко.

"Перемога дуже важлива. Ми налаштовувалися тільки на перемогу. Але можу сказати одне - важко грати, коли граєш проти всіх, коли у нас подвійні стандарти. З Динамо такі пенальті не ставлять. У нас людей прибирають за допомогою дискваліфікації. З Кендзьорою всі промовчали, коли мені гомілкостоп мало не виламав. Людину в останній грі дискваліфікують на один матч, а наших гравців - на два, на три. Пенальті не ставлять. Червоні не дають. Це додає нам стимулу, тому що ми в такій ситуації все одно виграємо і йдемо там, де хочемо бути. Ці перемоги подвійно цінніші. Наша команда дуже рада. Ми будемо боротися до кінця хоч проти всіх, хоч з усіма. Вже немає різниці.

Це вже вся Україна бачить. Вже починає смішно ставати. Нам з Олександрією ставлять пенальті на 95-й хвилині, тут знову ставлять пенальті. А з Динамо в першому таймі такий самий момент, коли м'яч в руку влучає, а нам не дають. Кендзьорі дають жовту після перегляду VAR, перший раз в світі таке відбувається. Але нас це радує і бадьорить, щоб ми далі доводили, що ми проти цього всього ми можемо обігравати тільки футболом", - сказав Юрченко.