 Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Петраков: Мільйон доларів преміальних хлопці ділили самостійно
Вчора 14:31 1446
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 09:31 151
Далакян проведе об'єднавчий бій з Мартінесом
Сьогодні 08:55 484
Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають
Сьогодні 08:24 536
Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ
Вчора 21:27 2894
Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів
Вчора 20:09 1820
Шевченко: Пірло ходив по полю пішки і все одно був найкращим
Вчора 18:40 2529
Разван Луческу: Мій батько мало заробляв
Вчора 17:25 2748
Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка
Вчора 13:49 5472 4
УПЛ підтвердила перенесення матчу Карпати - Олімпік
20.06.2020 22:11 600
Блоги
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
Вчора 09:52 2789
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії
Відео дня. Чемпіонський гол Тете у ворота Олександрії Андрій Твердохліб
20.06.2020 21:46 1255 1
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею
ВІДЕО. Гол Мілевського допоміг Динамо перемогти Городею Андрій Твердохліб
20.06.2020 20:19 2302
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
20.06.2020 17:24 1810
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки! Андрій Твердохліб
20.06.2020 15:02 6990 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:55 Футбол Ребров: Не схиляв Харатіна до збірних України або Угорщини 122
09:40 Футбол Аталанта - Сассуоло 4:1. Огляд матчу 446
09:31 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 151
09:25 Футбол Циганик: Суддівський корпус УПЛ - тераріум, в якому всі один одного ненавидять 277
09:21 Блог 34 роки тому Марадона забив гол "рукою Бога" 351
09:11 Футбол Астон Вілла - Челсі 1:2. Огляд матчу 382
08:55 Бокс Далакян проведе об'єднавчий бій з Мартінесом 484
08:40 Футбол Евертон - Ліверпуль 0:0. Огляд матчу 537
08:24 Футбол Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають 536
08:08 Футбол Денисов: Говорили, що у Динамо стабільність, а вийшло навпаки 2513 2
07:16 Футбол Інтер переграв Сампдорію у 25 турі Серії А 1033
06:32 Футбол Реал переміг Реал Сосьєдад у 30 турі Ла-Ліги 1338
21 Червня 2020
23:57 Футбол Скрипник: З Вернидубом все нормально 2663
23:40 Футбол Шебек: Арбітр помилився у двох епізодах з пенальті в матчі Шахтар - Олександрія 2306 1
23:25 Футбол Українець потрапив до символічної збірної першого туру чемпіонату Латвії 1107
23:09 Футбол Десна - Зоря 1:2. Огляд матчу 2390
22:53 Футбол Евертон та Ліверпуль не виявили переможця у 30 турі АПЛ 2002
22:40 Футбол Валенсія переграла Осасуну у 30 турі Ла-Ліги 2293
22:26 Футбол Аталанта Маліновського знищила Сассуоло у 25 турі Серії А 2627
22:10 Бокс Таїландський чемпіон перевершив Мейвезера, закінчивши кар'єру з 54 перемогами 2303
21:55 Футбол Шахтар Вернидуба не зміг здолати Рух у 14 турі чемпіонату Білорусі 2551
21:40 Бокс Президент WBC: Бій Ф'юрі з Джошуа - звичайна спекуляція 2264
21:27 Футбол Зоря на виїзді переграла Десну у 27 турі УПЛ 2894
21:10 Футбол Рома веде переговори з Вертонгеном 2296
20:55 Футбол Ньюкасл - Шеффілд Юнайтед 3:0. Огляд матчу 2309

Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають

Сьогодні 08:24 536 0
Фахівець - про свої майбутні плани
Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають
#Ференцварош, #Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не має наміру залишати чемпіонат Угорщини.

Про це заявив сам фахівець.

"Гравцям дуже приємно виходити на матчі знову з уболівальниками. У матчі з Уйпешт (1:0) у нас не було турнірної мотивації, але з цією командою навіть товариський матч принциповий. Добре провели матч, виграли і порадували уболівальників.

У фанів Ференцвароша немає банерів і кричалок про мене. Я слабо знаю угорську мову, але бачу відношення людей. Аби воно не змінилося. Команда прогресує, мені подобається тут працювати. Мотивація працювати в Угорщині у мене є. Не знаю, чому мене кудись сватають. Стільки незрозумілої інформації, неможливо читати. Якщо ти успішний - тобою цікавляться, якщо програв кілька матчів - будь готовий до іншого повороту подій.

Не знаю, чи почався судовий процес по спростуванню інформації турецьких ЗМІ. Я не читаю і не цікавлюся цим. У нас по 2-3 матчі на тиждень, немає часу читати", - сказав Ребров.

Раніше, Ребров подав у суд за неправдиві чутки.

Коментарі ()