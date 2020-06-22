Ребров: Не знаю, чому мене кудись сватають

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не має наміру залишати чемпіонат Угорщини.

Про це заявив сам фахівець.

"Гравцям дуже приємно виходити на матчі знову з уболівальниками. У матчі з Уйпешт (1:0) у нас не було турнірної мотивації, але з цією командою навіть товариський матч принциповий. Добре провели матч, виграли і порадували уболівальників.

У фанів Ференцвароша немає банерів і кричалок про мене. Я слабо знаю угорську мову, але бачу відношення людей. Аби воно не змінилося. Команда прогресує, мені подобається тут працювати. Мотивація працювати в Угорщині у мене є. Не знаю, чому мене кудись сватають. Стільки незрозумілої інформації, неможливо читати. Якщо ти успішний - тобою цікавляться, якщо програв кілька матчів - будь готовий до іншого повороту подій.

Не знаю, чи почався судовий процес по спростуванню інформації турецьких ЗМІ. Я не читаю і не цікавлюся цим. У нас по 2-3 матчі на тиждень, немає часу читати", - сказав Ребров.