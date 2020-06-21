 Скрипник: З Вернидубом все нормально | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: З Вернидубом все нормально

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Фахівець поділився враженнями від перемоги над Десною
Скрипник: З Вернидубом все нормально
#Скрипник, #Зоря

Джерело - sport.ua.

Захисник Зорі Віталій Вернидуб отримав пошкодження у матчі з Десною (2:1) в поєдинку 27-го туру УПЛ, але з ним все нормально.

Про це заявив головний тренер команди Віктор Скрипник.

"Якщо ми подивимося на тенденцію, то хороші відрізки були з Колосом, хороші були 60-70 хвилин проти Динамо. Але тоді трохи не вистачило. Сьогодні грав майже той самий склад. Гра вийшла цілісною, було багато моментів. Потім пішли картки, довгі передачі. Ми нічого не дозволили створити супернику сьогодні. Звичайно, важлива перемога. Але боротьба не закінчена, попереду ціле коло. Ця перемога в майбутньому допоможе нам психологічно.

Турнірна таблиця є турнірна таблиця. У Динамо є шанс завтра від нас відірватися. Ми хочемо вигравати від гри до гри, будемо старатися. У нас дуже багато травмованих. Але що робити.

З Вернидубом все нормально. Просто отримав сильний удар коліном в голову. Боксерський нокдаун. Дуже важлива перемога, але нічого ще не закінчується", - сказав Скрипник.

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