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Ібрагімович може перейти до Фіорентини

Сьогодні 17:40 582 0
Швед зацікавив босів фіалок
Ібрагімович може перейти до Фіорентини
#Ібрагімович, #Фіорентина

Джерело - iSport.ua.

Нападник італійського Мілана Златан Ібрагімович може поповнити склад Фіорентини.

Про це повідомляє  La Nazione.

Боси фіалок хочуть бачити Златана в клубі і серйозно розраховують, що гравець зможе вплинути на команду, як було і у випадку з Франком Рібері.

Клуб уже вийшов на зв'язок з агентом Ібрагімовича Міно Райола, щоб дізнатися можливість переходу.

У поточному сезоні Златан провів за Мілан вісім матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи.

Раніше, Ібрагімович прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього.

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