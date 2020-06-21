Ібрагімович може перейти до Фіорентини

Джерело - iSport.ua.
Нападник італійського Мілана Златан Ібрагімович може поповнити склад Фіорентини.
Про це повідомляє La Nazione.
Боси фіалок хочуть бачити Златана в клубі і серйозно розраховують, що гравець зможе вплинути на команду, як було і у випадку з Франком Рібері.
Клуб уже вийшов на зв'язок з агентом Ібрагімовича Міно Райола, щоб дізнатися можливість переходу.
У поточному сезоні Златан провів за Мілан вісім матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи.
Раніше, Ібрагімович прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього.