Ібрагімович прийняв важливе рішення щодо свого майбутнього

Златан Ібрагімович може залишитися у Мілані

Шведський нападник Мілана Златан Ібрагімович вирішив залишитись в клубі на наступний сезон.

Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, раніше Ібрагімович хотів покинути клуб, проте тепер передумав і має намір залишитися в Мілані та готовий швидше розпочати переговори щодо нового контракту.

Керівництво клубу поки не впевнене, чи варто продовжувати співпраця з 38-річним Ібрагімовічем. Цього літа клуб очолить Ральф Рангнік і не відомо, чи захоче він бачити в своїй команді ветерана.

У поточному сезоні Ібрагімович зіграв у складі Мілана 10 матчів, забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше, Ібрагімович порівняв себе із культовим кіногероєм.