Сіпріано і Антоніо вийдуть у стартовому складі в матчі з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграє вдома проти Олександрії в 27 турі чемпіонської групи української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Пятов, Сіпріано, Матвієнко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Мораес
Запасні: Трубін, Хочолава, Болбат, Пихаленок, Коноплянка, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо
Олександрія: Білик, Мірошниченко, Дубра, Шендрик, Пашаєв, Гречишкін, Банада, Третьяков, Ковалець, Лучкевич, Сітало
Запасні: Паньків, Стецьків, Мельник, Довгий, Грицук, Шастал, Вантух, Мишенко, Задерака
Нагадаємо, асистент Каштру розірве контракт з Шахтарем заради Спортінга.