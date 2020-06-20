 Сіпріано і Антоніо вийдуть у стартовому складі в матчі з Олександрією | Футбол | Champion.com.ua
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Сіпріано і Антоніо вийдуть у стартовому складі в матчі з Олександрією

Сьогодні 19:09 491 1
Матч розпочнеться о 19:30
Сіпріано і Антоніо вийдуть у стартовому складі в матчі з Олександрією
#Шахтар, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє вдома проти Олександрії в 27 турі чемпіонської групи української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Пятов, Сіпріано, Матвієнко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасні: Трубін, Хочолава, Болбат, Пихаленок, Коноплянка, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Дубра, Шендрик, Пашаєв, Гречишкін, Банада, Третьяков, Ковалець, Лучкевич, Сітало

Запасні: Паньків, Стецьків, Мельник, Довгий, Грицук, Шастал, Вантух, Мишенко, Задерака

Нагадаємо, асистент Каштру розірве контракт з Шахтарем заради Спортінга.

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