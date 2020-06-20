Бельгійський клуб вже запустив процес щодо здійснення переходу

Джерело - ТаТоТаке.

23-річний захисник Зорі Богдан Михайличенко може опинитися наступного літа в бельгійському Андерлехті.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Справа в тому, що луганський клуб істотно знизив клаусулу гравців. Зокрема, мова йде про суму викупу контракту Богдана Михайличенко. Вона знижена до 500 000 євро.

Бельгійський клуб вже запустив процес щодо здійснення переходу. Зараз проходить дистанційний медогляд гравця. Михайличенко на 99% покине луганський клуб цього літа.

Також наголошується, що футболістом цікавилися Шахтар і Вердер, які були готові заплатити вищу суму.

Нагадаємо, у Зорі є невелика затримка по зарплаті.