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Сьогодні, 20 червня, відбулися поєдинки 33 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
33 тур, 20 червня
Баварія - Фрайбург 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 15 Кімміх, 2:0 - 24 Левандовський, 2:1 - 33 Холер, 3:1 - 37 Левандовський
Герта - Баєр 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Кунья, 2:0 - 54 Лукебакіо
Кельн - Айнтрахт 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Каїнц, 1:1 - 72 Дост
Майнц - Вердер 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 25 Куайсон, 2:0 - 30 Боетіюс, 2:1 - 58 Осако, 3:1 - 85 Фернандес
Падеборн - Боруссія М 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Херрманн, 1:1 - 54 Міхель, 1:2 - 55 Штіндль(П), 1:3 - 73 Штіндль
Лейпциг - Боруссія Д 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Холанд, 0:2 - 90+3 Холанд
Фортуна - Аугсбург 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Нідерлерхнер, 1:1 - 25 Хеннінгс
Гоффенгайм - Уніон Берлін 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 11 Бебу, 2:0 - 39 Крамарич, 3:0 - 45+2 Даббур, 4:0 - 68 Баумгартнер
Шальке - Вольфсбург 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Вегхорст, 0:2 - 56 Вегхорст, 0:3 - 59 Мбабу, 0:4 - 69 Жоао Віктор, 1:4 - 70 Матондо
Раніше Девіс оновив швидкісний рекорд Бундесліги.