Джерело - meta-ratings.com.ua.
Український захисник Різеспора Микола Морозюк спростував інтерес до нього з боку іншого турецького клубу - стамбульського Фенербахче.
Про це розповів сам футболіст.
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"Поки можу сказати, що це всього лише чутки. Усе можливо, але конкретно поки що не можу нічого коментувати. Так, у мене є певні цілі. Зараз поки немає сенсу про щось говорити. Час покаже", - відзначив Морозюк.
Нагадаємо, Морозюк у команді тижня чемпіонату Туреччини.