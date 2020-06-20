Український захисник Різеспора Микола Морозюк спростував інтерес до нього з боку іншого турецького клубу - стамбульського Фенербахче.

Про це розповів сам футболіст.

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"Поки можу сказати, що це всього лише чутки. Усе можливо, але конкретно поки що не можу нічого коментувати. Так, у мене є певні цілі. Зараз поки немає сенсу про щось говорити. Час покаже", - відзначив Морозюк.