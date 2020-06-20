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Мелікян звинуватив арбітрів у поразці ФК Львів

Сьогодні 14:58 839 0
Єгіше Мелікян прокоментував матч проти Маріуполя
Мелікян звинуватив арбітрів у поразці ФК Львів
#Мелікян, #ФК Львів, #Маріуполь

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян вказав причини поразки від Маріуполя.

Про це розповів сам вірменський спеціаліст.

"Якщо я буду дивитися голи – доведеться звинувачувати футболістів. Це наша внутрішня кухня, зробимо аналіз. Були дурні помилки. Хто їх допустив? Я не дозволю про це говорити, це мої футболісти і я всередині з ними розберуся.

Важливо: Львів очолить грузинський спеціаліст

Якби поставили пенальті за момент з Полегеньком – була б зовсім інша гра. Арбітри судять, як хочуть. Розумієте, коли суддя помиляється – підійди після гри і скажи: "Вибач, я помилився у тому моменті". Я зрозумію, ми люди – всі помиляються", – сказав Мелікян.

Раніше, Маріуполь знищив Львів у 27 турі УПЛ.

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