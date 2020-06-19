Маріуполь знищив Львів у 27 турі УПЛ

Фомін оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ Маріуполь зустрічався з Львовом.

Господарям вдалося забити швидкий гол - з передачі Полегенька відзначився Фомін. На 27-ій хвилині Фомін оформив дубль, скориставшись передачею Мишньова. У компенсовані хвилини Кащук встановив остаточний рахунок 3:0.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

27 тур, 19 червня

ФК Маріуполь - ФК Львів 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Фомін, 2:0 - 27 Фомін, 3:0 - 90+3 Кащук

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Яворський, Чоботенко, Корнієнко (Кірюханцев 82) – Федорчук (Тищенко 56), Мішньов, Топалов (Кащук 65), Чурко (Кулаков 65), Горбунов (Дава 56) – Фомін

Львів: Сарнавський – Люлька, Гончар, Братков, Борзенко (Кравчук 82), Бопесу (Яковеллі 62) – Богунов (Недоля 82), Жонатан (Приймак 46), Татарков, Альваро – Нич (Велвес 62)

Попередження: Федорчук 2, Чоботенко 51, Яворський 64, Полегенько 69, Кащук 88 - Братков 42, Бопесу 45, Кравчук 90+3

Раніше, Маріуполь може очолити Остап Маркевич.