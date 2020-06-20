Денисов: Ворскла може змінити не мовника, а лігу

У телеканалі Футбол відреагували на готовність Ворскли до зміни офіційного медіа-партнера.

Про це розповів директор телеканалу Олександр Денисов у Facebook.

Для початку, нехай Лисак подивиться в документи. Там він з подивом виявить, що, починаючи з сезону 2019/2020 у ФК Ворскла немає прямого контракту з телетранслятором. Контракт на медіаправа у ФК Ворскла з Прем'єр-лігою. Тому, якщо Лисак хоче щось революційно змінювати в житті ФК Ворскла, то він може змінити не телетранслятора, а лігу.

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А якщо пан Лисак незадоволений доходами, то причину він може знайти, подивившись у дзеркало. Контракт Ворскли з УПЛ підписаний за такою ж схемою, як і раніше підписувався з телеканалом Футбол: чим вище місце займає команда, тим більше грошей вона отримує.

Питання комплектування команди і її спортивних досягнень, в тому числі відповідальність менеджера Лисака. Не пам'ятаю збурень з боку Лисака в сторону телеканалів Футбол, коли Ворскла займала місце в першій шістці, отримуючи за спортивним принципом доходи від телеканалів Футбол значно вищі за інших.

Що стосується телетранслятора, то відповідально заявляю, що не дивлячись на всі втрати, пов'язані з пандемією коронавірусу, ми не зменшимо суми платежів клубам за телеправа. Минулого тижня ми повідомили УПЛ, що телеканали Футбол виконають усі фінансові зобов'язання перед клубами в повному обсязі", - розповів Денисов.