Нині домашні матчі Ворскли транслюють телеканали Футбол

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла готова до зміни офіційного медіа-партнера і чекає на більш привабливі фінансові пропозиції від інших телеканалів.

Про це заявив віцепрезидент біло-зелених Олег Лисак.

"В умовах відсутності єдиного телевізійного пулу УПЛ у Ворсклі заговорили про можливість зміни офіційного медіа-партнера, якщо надійдуть більш привабливі фінансові пропозиції від інших телеканалів", - заявив Лисак.

Нині домашні матчі Ворскли транслюють телеканали Футбол.

Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою.