Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла готова до зміни офіційного медіа-партнера і чекає на більш привабливі фінансові пропозиції від інших телеканалів.
Про це заявив віцепрезидент біло-зелених Олег Лисак.
"В умовах відсутності єдиного телевізійного пулу УПЛ у Ворсклі заговорили про можливість зміни офіційного медіа-партнера, якщо надійдуть більш привабливі фінансові пропозиції від інших телеканалів", - заявив Лисак.
Нині домашні матчі Ворскли транслюють телеканали Футбол.
Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Ворсклою.