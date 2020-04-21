Езіл відмовився від зменшення зарплати у Арсеналі

Месут Езіл відмовився прийняти пропозицію Арсенала

Півзахисник Арсенала Месут Езіл не прийняв пропозицію керівництва лондонського клубу про зниження заробітної плати на час призупинення чемпіонату Англії через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Езіл є найбільш високооплачуваним гравцем клубу. У тиждень він заробляє 350 тис фунтів стерлінгів.

Як повідомляє англійська преса, ще два футболісти лондонського клубу також відмовилися скорочувати зарплати на 12,5%.

Раніше повідомлялося, що Арсенал на рік зменшив зарплату гравцям.