Езіл відмовився від зменшення зарплати у Арсеналі

Джерело - sport.uа.
Півзахисник Арсенала Месут Езіл не прийняв пропозицію керівництва лондонського клубу про зниження заробітної плати на час призупинення чемпіонату Англії через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Daily Mail.
Езіл є найбільш високооплачуваним гравцем клубу. У тиждень він заробляє 350 тис фунтів стерлінгів.
Як повідомляє англійська преса, ще два футболісти лондонського клубу також відмовилися скорочувати зарплати на 12,5%.
Раніше повідомлялося, що Арсенал на рік зменшив зарплату гравцям.