Монзуль розсудить другий півфінал Кубка України

Стали відомі судді на матч Маріуполь – Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду на півфінальний матч Кубка України Маріуполь – Ворскла.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром буде Катерина Монзуль. Асистенти - Марина Стрілецька і Олександра Ардашева. Четвертим арбітром призначено Анастасія Романюк.

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Така ж бригада арбітрів працювала на іншому півфінальному матчі Кубка України Минай - Динамо.

Арбітр VAR - Віталій Романов. Його асистентом буде Андрій Скрипка.

Матч відбудеться 24 червня, початок - 19.30.