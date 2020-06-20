Монзуль розсудить другий півфінал Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду на півфінальний матч Кубка України Маріуполь – Ворскла.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Головним арбітром буде Катерина Монзуль. Асистенти - Марина Стрілецька і Олександра Ардашева. Четвертим арбітром призначено Анастасія Романюк.
Важливо: Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України
Така ж бригада арбітрів працювала на іншому півфінальному матчі Кубка України Минай - Динамо.
Арбітр VAR - Віталій Романов. Його асистентом буде Андрій Скрипка.
Матч відбудеться 24 червня, початок - 19.30.