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Цимбалюк: Олімпік готовий переїхати в Одесу

Сьогодні 10:45 226 0
Євген Цимбалюк прокоментував можливий переїзд в Одесу
Цимбалюк: Олімпік готовий переїхати в Одесу
#Олімпік, #Цимбалюк, #Гельзін

Джерело - olimpik.com.ua.

Гравці Олімпіка готові підтримати президента клубу Владислав Гельзіна у переїзді в Одесу.

Про це розповів хавбек донецького клубу Євген Цимбалюк.

"Зізнаюся, ця новина мене дуже здивувала. Все ж це кардинальні зміни. Якщо президенту так потрібно і, з точки зору всіх футбольних і бізнес-процесів, йому вигідний цей варіант, то нам лише залишається підкоритися. Я впевнений, це рішення було обдумано, і таке бажання не народилося на порожньому місці.

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Чесно кажучи, хочеться, щоб Олімпік жив. Для мене це не пусте слово. Мій рідний клуб, який дав мені квиток у великий футбол. Я пишаюся носити емблему клубу на серці.

Але я не знаю всіх подробиць і нюансів. Якщо президент скаже, що ми переїжджаємо - команда тільки підтримає його. У будь-якому випадку, рано думати про це. Зараз нам потрібно зосередитися на чемпіонаті, де у нас є свої завдання", - сказав Цимбалюк.

Раніше, Олімпік підписав Гошкодерю.

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