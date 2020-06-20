Ворскла - СК Дніпро-1 2:0. Огляд матчу

Огляд матчу Ворскла - СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ полтавська Ворскла вдома перемогла СК Дніпро-1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

27 тур, 19 червня

Ворскла - СК Дніпро-1 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Степанюк, 2:0 - 48 Степанюк

Ворскла: Дмитро Різник, Олександр Скляр (Євген Опанасенко 90+2), Владислав Кулач (Данило Кравчук 84), Руслан Степанюк (Євген Павлюк 90+2), Володимир Чеснаков, Володимир Баєнко, Давид Пуцлін, Ібрахім Кане, Денис Васін (Луїс Густаво Пальярес 72), Павло Ребенок (Валерій Дубко 90+2), Пап-Альюне Ндіайе

СК Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Адамюк, Сергій С. Кравченко, Олексій Хобленко (Дмитро Коркішко 75), Сергій Булеца (Владислав Супряга 60), Сергій Логінов, Андрій Цуріков, Франциско Ді Франко (Олександр Сніжко 75), Лукас Тейлор, Ігор Когут (Єгор Ярмолюк 80), Олександр Сваток (Максим Лопирёнок 46)

Попередження: Юрій Максимов (6 гл. Тр), Володимир Чеснаков 9, Павло Ребенок 29, Владислав Кулач 39, Олександр Скляр 70, Володимир Баєнко 76 - Олексій Хобленко 25, Ігор Когут 26, Франциско Ді Франко 43, Максим Лопирёнок 55, Андрій Цуріков 57, Дмитро Коркішко 77.

Вилучення: Юрій Максимов (7 гол. тр)

Раніше, Ворскла готова до співпраці з новим офіційним мовником.