 Ворскла - СК Дніпро-1 2:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Львів очолить грузинський спеціаліст
Вчора 21:32 2032
Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 10:26 89
Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ
Вчора 20:54 1277
Кілька гравців Руху заразилися коронавірусом
Вчора 20:09 843
Маріуполь знищив Львів у 27 турі УПЛ
Вчора 18:53 1156
Арум назвав попередню дату бою Ломаченко - Лопес
Вчора 18:09 2249
Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів
Вчора 16:25 522
Фенербахче готує трансфер Зубкова
Вчора 11:17 1920
Яремчук повністю відновився від травми
Вчора 10:57 1300
Шахтар Караганда розірвав контракт із Грозним
Вчора 10:47 2324
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:45 Футбол Цимбалюк: Олімпік готовий переїхати в Одесу 216
10:42 Пряма трансляція Вест Гем - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 30 туру АПЛ. LIVE 80
10:31 Футбол Маліновському тренування в Аталанті нагадали часи Луческу 197
10:26 Пряма трансляція Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE 89
10:16 Біатлон Збірна України з біатлону завершила перший тренувальний збір 282
09:59 Футбол Моурінью: Я незадоволений пенальті, VAR та арбітром 397
09:45 Футбол Севілья - Барселона 0:0. Огляд матчу 364
09:29 Футбол Матч Минай – Інгулець покаже український телеканал 809
09:17 Футбол Рух просить перенести матч з Агробізнесом через спалах коронавірусу 483
08:57 Футбол Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу 637
08:49 Бокс Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора 797
08:26 Футбол Ворскла - СК Дніпро-1 2:0. Огляд матчу 806
08:14 Хокей В НХЛ 11 гравців заразилися коронавірусом 842
01:02 Футбол Барселона і Севілья не забили голів у 30 турі Ла-Ліги 1358
00:57 Футбол Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 30 турі АПЛ 1408
19 Червня 2020
23:49 Бокс Мак-Грегор намагався перекупити тренера Мейвезера 1267
23:31 Футбол Тлумак: Рішення про відновлення Першої ліги - нічим не підкріплені емоції 1491
23:13 Футбол Андерлехт зацікавився хавбеком Зорі 1671
22:55 Футбол Британська поліція конфіскувала автомобіль Погба 1428
22:40 Автоспорт Колишній пілот Формули-1 потрапив в ДТП 1507
22:28 Футбол Вільярреал переграв Гранаду, Мальорка втратила перемогу над Леганесом у 30 турі Ла-Ліги 308
22:10 Футбол У трьох гравців і лікаря Руху діагностований коронавірус 1634
21:54 Футбол Саутгемптон на виїзді розтрощив Норвіч у 30 турі АПЛ 1221
21:41 Бокс Ф'юрі: Не розумію, чого Вайт хоче домогтися своїм позовом 1281
21:32 Футбол Львів очолить грузинський спеціаліст 2032

Ворскла - СК Дніпро-1 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:26 806 0
Огляд матчу Ворскла - СК Дніпро-1
Ворскла - СК Дніпро-1 2:0. Огляд матчу
#Ворскла, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ полтавська Ворскла вдома перемогла СК Дніпро-1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
27 тур, 19 червня

Ворскла - СК Дніпро-1 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Степанюк, 2:0 - 48 Степанюк

Ворскла: Дмитро Різник, Олександр Скляр (Євген Опанасенко 90+2), Владислав Кулач (Данило Кравчук 84), Руслан Степанюк (Євген Павлюк 90+2), Володимир Чеснаков, Володимир Баєнко, Давид Пуцлін, Ібрахім Кане, Денис Васін (Луїс Густаво Пальярес 72), Павло Ребенок (Валерій Дубко 90+2), Пап-Альюне Ндіайе

СК Дніпро-1: Валерій Юрчук, Володимир Адамюк, Сергій С. Кравченко, Олексій Хобленко (Дмитро Коркішко 75), Сергій Булеца (Владислав Супряга 60), Сергій Логінов, Андрій Цуріков, Франциско Ді Франко (Олександр Сніжко 75), Лукас Тейлор, Ігор Когут (Єгор Ярмолюк 80), Олександр Сваток (Максим Лопирёнок 46)

Попередження: Юрій Максимов (6 гл. Тр), Володимир Чеснаков 9, Павло Ребенок 29, Владислав Кулач 39, Олександр Скляр 70, Володимир Баєнко 76 - Олексій Хобленко 25, Ігор Когут 26, Франциско Ді Франко 43, Максим Лопирёнок 55, Андрій Цуріков 57, Дмитро Коркішко 77.

Вилучення: Юрій Максимов (7 гол. тр)

Раніше, Ворскла готова до співпраці з новим офіційним мовником.

Коментарі ()