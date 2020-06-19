Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ

Степанюк оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ полтавська Ворскла вдома перемогла СК Дніпро-1.

На старті матчу стався скандальний епізод у зустрічі - арбітр призначив пенальті у ворота Ворскли, а потім скасовував своє рішення. А між цими двома своїми рішеннями арбітр вилучив наставника полтавської команди Максимова.

А на 19-ій хвилині матчу Степанюк відкрив рахунок. На початку другого тайму Степанюк оформив дубль, скориставшись передачею Кане.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

27 тур, 19 червня

Ворскла - СК Дніпро-1 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Степанюк, 2:0 - 48 Степанюк

Раніше, Ворскла готова до співпраці з новим офіційним мовником.