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Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ

Сьогодні 20:54 92 0
Степанюк оформив дубль у матчі
Ворскла переграла СК Дніпро-1 у 27 турі УПЛ
#Ворскла, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УПЛ полтавська Ворскла вдома перемогла СК Дніпро-1.

На старті матчу стався скандальний епізод у зустрічі - арбітр призначив пенальті у ворота Ворскли, а потім скасовував своє рішення. А між цими двома своїми рішеннями арбітр вилучив наставника полтавської команди Максимова. 

А на 19-ій хвилині матчу Степанюк відкрив рахунок. На початку другого тайму Степанюк оформив дубль, скориставшись передачею Кане. 

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
27 тур, 19 червня

Ворскла - СК Дніпро-1 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Степанюк, 2:0 - 48 Степанюк

Раніше, Ворскла готова до співпраці з новим офіційним мовником.

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