Капітан Динамо передав допомогу воїнам АТО/ООС

Сидорчук залишив свій автограф на кількох динамівських стягах

Джерело - ФК Динамо.

Головний військовий клінічний госпіталь з допомогою пораненим відвідав капітан Динамо Сергій Сидорчук.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сидорчук нині заліковує травму, що отримав у виїзному матчі з Зорею. Разом із президентом Фан-клубу Динамо (Київ) Сергієм Михайленком півзахисник привіз для захисників нашої Вітчизни найнеобхідніше - медикаменти, продукти харчування, а також динамівське екіпірування для підняття бійцівського духу.

Оскільки зараз у медичному закладі діють запобіжні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу, усі привезені продукти та речі були передані волонтеру Наталії Юсуповій, а вже вона обов’язково доставить усе до наших воїнів. Також Сидорчук залишив свій автограф на кількох динамівських стягах, які згодом будуть висіти в палатах із пораненими.

"Не вперше приїжджаю до госпіталю. Емоції лише позитивні, коли бачиш радість хлопців, і ми завжди раді бачитися з ними. "Динамо" завжди надає допомогу нашим воїнам, оскільки чужих проблем не буває. Привозимо те, що вони просять, - продукти харчування, медикаменти, динамівську атрибутику. Це найменше, чим ми можемо віддячити їм за те, що вони роблять", - зазначив Сидорчук.

На прощання представники Динамо зробили спільну фотографію, тримаючи в руках підписаний стяг із літерою Д на ньому, та сказали волонтерам "до скорої зустрічі" – допомога від Динамо (Київ) буде продовжувати надходити тим, хто захищає нашу Батьківщину.

Раніше, Динамо вказав суму, яку сьогодні буде перераховано ПФЛ.