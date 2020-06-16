Динамо вказав суму, яку сьогодні буде перераховано ПФЛ

Президент ФК Динамо Ігор Суркіс як і обіцяв надасть допомогу клубам Першої ліги для проходження тестування на COVID-19.

Про це заявив сам власник клубу.

"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий беззворотній цільовий благодійний внесок від Динамо в сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ.

Дай Бог, щоб усі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя...", - зазначив Суркіс.