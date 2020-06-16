 Динамо вказав суму, яку сьогодні буде перераховано ПФЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо вказав суму, яку сьогодні буде перераховано ПФЛ

Сьогодні 17:56 1224 0
Суркіс деталізував, як саме буде здійснена ця допомога
Динамо вказав суму, яку сьогодні буде перераховано ПФЛ
#Динамо, #Суркіс, #ПФЛ

Джерело - ФК Динамо.

Президент ФК Динамо Ігор Суркіс як і обіцяв надасть допомогу клубам Першої ліги для проходження тестування на COVID-19.

Про це заявив сам власник клубу.

"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий беззворотній цільовий благодійний внесок від Динамо в сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ.

Дай Бог, щоб усі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя...", - зазначив Суркіс.

Раніше, Балан заявив, що на рішення клубів Першої ліги проголосувати за відновлення чемпіонату великий вплив мала заява президента Динамо Ігоря Суркіса.

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