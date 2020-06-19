Клопп: Боявся, що сезон АПЛ просто анулюють

Після початку карантину були розмови про анулювання сезону в АПЛ.

Про це заявив наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

"Коли почався карантин, то я про це не думав, були більш важливі питання. Але потім з'явилися розмови, мовляв, сезон АПЛ потрібно анулювати і все. Я боявся, що так і зроблять.

Було дуже неприємно. Я навіть подумав: "Та не може бути такого". Цей варіант дійсно обговорювався, але коли його прибрали з порядку денного, то я, можу чесно це сказати, зітхнув вільно.

Тепер ми можемо на полі все довести", - сказав Клопп.