Клопп: Боявся, що сезон АПЛ просто анулюють

Джерело - Sky Sports.
Після початку карантину були розмови про анулювання сезону в АПЛ.
Про це заявив наставник Ліверпуля Юрген Клопп.
"Коли почався карантин, то я про це не думав, були більш важливі питання. Але потім з'явилися розмови, мовляв, сезон АПЛ потрібно анулювати і все. Я боявся, що так і зроблять.
Було дуже неприємно. Я навіть подумав: "Та не може бути такого". Цей варіант дійсно обговорювався, але коли його прибрали з порядку денного, то я, можу чесно це сказати, зітхнув вільно.
Тепер ми можемо на полі все довести", - сказав Клопп.
Ліверпуль має перевагу в 22 пункти над найближчим переслідувачем і незабаром може оформити титул.
Нагадаємо, Ліверпуль знищив Блекберн у контрольному матчі.