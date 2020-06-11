Ліверпуль знищив Блекберн у контрольному матчі

Джерело - football24.ua.
Ліверпуль здобув впевнену перемогу в товариському матчі проти Блекберн Роверз.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Товариська зустріч відбулася на Енфілді і завершилася перемогою підопічних Юргена Клоппа з рахунком 6:0. Цей спаринг став першим матчем Ліверпуля перед відновленням сезону в Англії.
Голами у складі мерсисайдців відзначилися нападники Садіо Мане і Такумі Мінаміно, півзахисники Набі Кейта і Лейтон Кларксон, а також захисники Жоель Матіп і Кі-Яна Хувер.
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