Моурінью планує підсилити дві-три позиції

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью планує здійснити до трьох трансферів під час наступної трансферної кампанії.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Я не очікую, що ми зможемо багато витратити на трансфери. Думаю, Тоттенгем постарається зберегти баланс і буде чесний в такому підході.

Ми знаємо, що будемо змагатися в одному чемпіонаті з командами, які в цьому плані повністю відрізняються від нас. Ми вже бачимо, як за дев'ять матчів до кінця сезону деякі клуби серйозно посилюються.

Ми посилимо дві або три позиції. Я відкритий до змін, але поки навіть не думаю про це, тому що у нас попереду дев'ять матчів", - сказав Моурінью.