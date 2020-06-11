Гравець Тоттенгема отримав покарання за жарти про коронавірус

Джерело - football24.ua.
Футбольна асоціація Англії перед рестартом сезону АПЛ 17-го червня оголосила про дискваліфікацію на один матч хавбека Тоттенгема Деле Аллі.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Такий вирок 24-річний вінгер отримав за свої жарти в соціальних мережах, які він публікував у лютому, насміхаючись з коронавірусу та осіб азійської зовнішності.
Крім дискваліфікації Аллі заплатить штраф в розмірі 50 тис фунтів.
Провідний півзахисник пропустить матч проти Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Тоттенгем готовий віддати 50 млн євро за Заньоло.